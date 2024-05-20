香港信報報導，恒指開高67點或0.4％，報19,621點，上午最多升134點，高見19,687點，之後升幅縮至20點，低見19,574點，中午升96點。午後恒指最多升152點，高見19,706點，再刷新去年8月4日後超過9個月的今年高位。

隨後升幅一度收窄至不足30點。恒指最終收升82點或0.42％，報19,636點，創去年8月初以來收盤新高。恒指連升三日累計漲562點。

國指收升30點或0.44％，報6,964點；科指升0.55％，報4,135點。大盤全日成交港幣1,564.77億元。

個股表現部分，盈富升0.5％報港幣19.81元，成交居首達港幣108.11億元。騰訊無升跌；阿里巴巴跌0.4％；美團跌0.8％。李寧升7.3％，為全日表現最好藍籌。

汽車股普遍上漲，理想汽車及吉利均升逾4％。

金價及銅價齊創新高，金屬股走揚，多股創52周高。紫金收市升4.9％；中國宏橋升3.5％；江銅升5.4％；中鋁升5.3％。銀價急升，中國白銀大漲54.1％。

海爾智家跌4.2％，為表現最差藍籌。比亞迪電子獲納入恒指成份股，收升1.6％。

上周急升的大陸房企股20日顯著有賣壓，世茂跌11.4％；中國奧園跌14.3％；富力挫10.5％；遠洋集團跌9.5％。