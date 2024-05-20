此次競拍底價為133.63元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過556張（仟股），並於5月28日開標，預計6月中旬正式掛牌上櫃，主辦承銷商為富邦證券。

《興櫃股》攸泰承銷競拍開標 均價84.76元
《興櫃股》平和環保競拍超額認購4.84倍 5月17日創新板上市
《興櫃股》平和環保5月2日起競拍 5/17創新板掛牌上市
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