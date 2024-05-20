此次競拍底價為133.63元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過556張（仟股），並於5月28日開標，預計6月中旬正式掛牌上櫃，主辦承銷商為富邦證券。
巨漢系統科技22日競拍 底價為133.63元
無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903），為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股6,076張，其中4,375張採競價拍賣，將於5月22日至24日展開競價拍賣投標。
無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903），為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股6,076張，其中4,375張採競價拍賣，將於5月22日至24日展開競價拍賣投標。
此次競拍底價為133.63元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過556張（仟股），並於5月28日開標，預計6月中旬正式掛牌上櫃，主辦承銷商為富邦證券。
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