此次競拍底價為133.63元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過556張（仟股），並於5月28日開標，預計6月中旬正式掛牌上櫃，主辦承銷商為富邦證券。