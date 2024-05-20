美股3大指數上周都觸及歷史新高，道瓊工業指數更在上周五（17日）首度收在4萬點以上。周一（20日）美股早盤持續在平盤附近震盪。本周市場焦點將在AI霸主輝達的財報與美國聯準會（Fed）的會議記錄。市場看好輝達將繼續交出傲人成績單，激勵輝達早盤大漲逾2%。

截至台北時間20日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲35.32點（或0.09%），暫報40038.91點；那斯達克指數上漲112.93點（或0.68%），暫報16798.90點；標普500指數上漲18.26點（或0.34%），暫報5321.53點；費城半導體指數上漲84點（或1.69%），暫報5067.03點。

5大科技巨頭當中，僅臉書母公司Meta小跌0.03%，蘋果漲0.95%，谷歌母公司Alphabet漲1.18%，微軟漲1.23%，亞馬遜小漲0.21%。半導體類股普遍走強，輝達大漲2.31%，超微小漲0.51%，台積電ADR漲1.09%，聯電ADR漲1.89%。

輝達的表現推動了今年華爾街的大部分漲幅。22日美股盤後，輝達將公布最新財報。投資人熱切期盼輝達可維持爆炸性成長。有著「華爾街神算子」稱號的投資機構Fundstrat研究主管Tom Lee表示，「總體而言，我們預計這些AI行業的活動和財報，將提高該行業的知名度與能力，並刺激相關支出的增加。預計這將對科技股與更廣泛的市場產生整體利多」。