回應氣候變遷、土地與環境永續上的議題，芥菜種會以「三一食農文化教育基地」作為培育部落小農的示範基地，輔導布農族人烏瑪（Umav Dakismuuzan）在南投信義鄉成立「三一食農久美據點」，導入自然農業友善飼養模式生產雞蛋。烏瑪原本是養雞戶，走出過去的失敗經驗，如今透過養雞產業，希望能幫助更多青年回到部落生活。「三一食農久美據點」是芥菜種會第一個培育食農文化教育的據點，也是支持部落青年返鄉生活和工作的夢想基地，未來將複製到更多需要的地方。

芥菜種會培育的第一座食農文化教育基地「三一食農久美據點」扎根南投，雞農烏瑪（右）整理雞舍，改善雞隻生活環境。（圖／芥菜種會）

久美雞的毛色和體型都很健康，脖子有一點鼓鼓的，是代表開心吃飽的意思。（圖／芥菜種會）

芥菜種會原鄉產業發展顧問夏禾．達利，建構標準化的作業流程，透過有效率的作法輔導部落小農，幫助他們實踐夢想。他觀察烏瑪過去養雞之所以失敗的主因是技術不夠到位、缺乏知識和行銷策略。「部落很多可利用的天然資材，像是竹葉、炒過的蛋殼、糙米…… 這些都是飼料的來源，能改善雞隻的腸胃健康，產出無毒的健康雞蛋。」在夏禾的指導及協助下，烏瑪重整雞舍及改善環境，學習盤點現有資源，再運用自然農業方式進行管理。

芥菜種會原鄉產業顧問夏禾（中）指導烏瑪（左）自製肥料。（圖／芥菜種會）

長年在部落生活，烏瑪深刻體悟到氣候變遷帶來的破壞，未來糧食不足是很大的危機，「我希望用上帝的方式管理土地，讓土地好好休息，不過度使用和人為操控，因為我們只是土地的管理者，非擁有者。我和夏禾老師學習友善飼養，部落的年輕人也加入，現在我女兒和我一起學習如何養菌，如何用酵素做飼料，節省昂貴的飼料費，還能提供雞隻良好的生產環境。」

目前久美據點已於四月底陸續生產雞蛋，芥菜種會也連結ESG企業永續，包括穩茂生物醫藥科技股份有限公司(杉與橙) 、財團法人桃園市長穩社福慈善基金會等，攜手建立共生共好的夢想基地。作為友善飼養發酵飼料的供應中心，三一食農文化教育基地針對有興趣且具潛力的小農教導他們發酵飼料製作知識，在教導過程也創造農場工作機會，把三一食農文化教育基地製作好的飼料，透過芥菜種會配送到各地。

芥菜種會致力為部落青年創造工作機會，倡議極端氣候變化加劇，土地和環境的永續實踐的刻不容緩，適地適種，不施灑農藥，不僅符合減碳原則，更大幅降低碳足跡排放。產業發展計畫培育部落小農，研發多元的品項如雞蛋、薑黃和菌菇等，透過建置與實作強調食農教育的重要性，實踐在地需要者擁有一份工作的夢想，並為土地打造永續的友善循環。芥菜種會邀請企業參與，鼓勵部落青年返鄉生活和工作，支持部落產業的永續發展，相關訊息請連結至芥菜種會官網。