大陸頂流女星楊冪出道多年，拍攝多部影視劇一向都是收視及票房保證，還因此被封為「流量女王」。由她主演的電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》今（22日）舉行發布會，楊冪在劇中飾演女主角涂山紅紅，透露為還原角色勤下功夫。

楊冪22日出席發布會，受訪透露在拍很多名場面之前，都會反復學習觀看「爭取不讓動漫粉失望」，在拿到劇本的時候就和導演提出紅紅可以少說一些話，更多的是付諸於行動。當被問到紅紅是不是自己飾演過的狐狸角色里法力最高的，楊冪則笑答：「不一定」。

據悉，這已經不是楊冪第一次飾演狐狸角色，先前在電視劇《三生三世十里桃花》中，她也曾飾演青丘狐帝么女白淺，精湛演技將角色完美詮釋，播放量更是衝破500億。

不過日前她主演的懸疑喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，上映後卻因為票房成績不佳，突然宣布撤擋，遭毒舌網友狠批：「浪費電影資源」。《狐妖小紅娘月紅篇》將於5月23日首播，收視表現會如何，備受觀眾期待。