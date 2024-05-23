小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達今稍早公布財報優於預期，加上宣布一拆十股票分割，帶動盤後股價暴漲7%，飆破 1千美元。此前，外資瘋狂押寶輝達鏈，點名13家台廠，包括台積電、緯穎、鴻海、奇鋐、緯創、華碩、川湖、信驊、技嘉、廣達、金像電、京元電、致茂等。

【1】外資瘋狂押寶輝達鏈

輝達財報千呼萬喚始出來，外資圈對其關注度來到高峰，財報公布前刮起一陣押寶風，摩根士丹利證券針對台積電、緯穎在內的逾十檔供應鏈，推出輝達財報將如何牽動台廠股價的情境分析，規模之大、實屬罕見，摩根大通證券同時針對AI資料中心的電源與散熱，進行深度剖析。

【2】台積電目標價 外資爭相調升

晶圓代工龍頭台積電股價22日狂飆，盤中上衝865元、收盤864元，雙創歷史新高，帶動加權指數再譜台股新高點，後520行情亮麗出擊。樂觀派外資賦予台積電的推測合理股價約落在900元，接下來就看輝達等AI相關大客戶展望，若往樂觀發展，台積電目標價調升潮可望再現。

【3】5／31大限前… 台積南京廠 急催無限期豁免

中美晶片禁令風暴恐捲土重來！美國於2022年10月對中國祭出新一波晶片管制，台積電最終得到美國商務部展延豁免許可，為期一年。該豁免令即將於本月31日到期，恐衝擊南京廠的出貨進度。

【4】全球首部AI法案 歐盟拍板 影響力將遍及全球

今年3月歐洲議會通過《AI法案》後，經過兩個多月終於獲得歐盟會員國同意，由歐盟理事會在21日通過法案，成為全球第一套詳細規範生成式AI應用與風險的法規，影響力將遍及全球，甚至可能左右矽谷科技大廠未來AI發展。

【5】陸反擊 擬提高歐美車關稅

在中國電動車（EV）崛起並強勢「出海」下，中國、美國、歐盟圍繞著汽車產業的角力戰日趨升溫。在歐盟今夏或對中國提出電動車反補貼關稅，以及美國日前將中國電動車進口關稅調漲3倍至100％後，為謀反制，傳出中國有意調高部分歐美進口汽車臨時稅率，最高將達25％。