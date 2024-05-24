利劍VS民主自由之盾！陸軍捍衛台海「守護家園」秀拳頭影片

大陸解放軍東部戰區於23日起在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。雖然沒進行實彈演習，但仍出動49架次各型戰機、26艘共艦及海警船，前往各演習區，目前並未明顯有任何緊張軍事動作。陸軍司令部上午也發布「攜手同心 守護家園」文宣影片，強調「利劍戳不破民主自由之盾」。

陸軍司令部在文宣片中強調，「不怕利劍、不畏強權挑釁」，將會持續備戰精訓，以實力對抗軍事威脅，捍衛國家安全與民主自由的國土。