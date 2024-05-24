5月23日下午，浙江省兩岸融媒體平台揭牌運行儀式在《浙江日報》報業集團舉行。全新揭牌的浙江省兩岸融媒體平台依託《浙江日報》媒體資源，以推動兩岸交流，加強兩岸傳播，促進兩岸融合為已任，構建「網、微、端、視」涉台內容生產中央廚房，打通省、市、縣（區）三級，逐步建起全省涉台報導一張網。

浙江省台辦副主任周晁利，浙江日報報業集團黨委委員、副總編輯張亮，《浙商》雜誌總編輯馮永明，以及在浙台商台青等參加。國台辦新聞局派員出席。

傳播技術日新月異，傳播形態日益豐富。「內容為王」依舊是不變的黃金法則。浙江省兩岸融媒體平台用筆尖記錄浙台交流故事，用鏡頭見證浙台融合發展，一系列獨具特色的新媒體及全媒體產品引發台灣青年們的廣泛關注，打造出一條涉台傳播新路徑。

台青許立風參加了此次揭牌儀式，他表示，很期待平台揭牌以後將啓動更多兩岸青年的交流活動，拉近兩岸同胞間的距離，增進彼此的瞭解。

活動現場，還舉行了首檔兩岸青年鄉村真人秀節目《了不起的鄉村》、茶金歲月台青品味茶文化專題視頻展播啓動儀式，邀請兩岸青年主創人員分享台前幕後的故事。

「我覺得這裡的歷史、人文、美食都非常吸引我，特別是美食。」來浙江四年的台青吳昱頡笑言自己被浙江的美食餵胖了。現在在浙江嵊州做棒球教練的他直言，自己會在社交平台分享「浙」裡生活的點點滴滴，「我非常希望台灣的朋友能夠有機會來到這看看，讓他們知道浙江有多好。」

作為鄉村揭秘者，參與了節目全程拍攝的台灣青年歌手魏暉倪如今親身住在浙江的美麗鄉村裡，每天在鳥叫聲中被喚醒，下班就到田園散步，晚上還能數著星星入睡，「我總是會和台灣的朋友們分享自己在這裡的生活，我覺得生活在浙江的鄉村比在城市更有趣。」

扎根浙江5年的台青余紀萱如今是個地道的「新杭州人」，參與《了不起的鄉村》拍攝讓她真正見識了浙江鄉村的另一面。

「我覺得浙江的鄉村很像外婆做的八寶飯，既傳統又創新，既包容又有人情味，每一口都不知道下一口的滋味，會讓人很驚喜。」在余紀萱眼裡，浙江鄉村的特別之處，在於它非常包容，「你會在浙江的鄉村看到數位、科技，也可以看到傳統和文化。我希望能夠讓更多的台灣朋友們，看得到，有興趣，走進來。」

現場還發佈了三條專屬台胞的「了不起的鄉村」最美鄉村路線。在浙8位台灣同胞作為首批「兩岸美麗鄉村推介官」邀請兩岸青年打卡美麗浙江，感受鄉村振興時代脈搏，向兩岸展現真實、立體、全面的浙江。