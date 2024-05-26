睽違9年，潤泰集團迎來子公司潤德室內設計股票上櫃，憑藉去年賺逾一個股本的實力，潤德掛牌當日股價大漲逾5成，一度來到249.5元，是否帶動潤泰概念股股價表現，將是接下來觀察焦點。

來到台北政大附近指南路，走進近年有全台最美圖書館之稱的網紅朝聖打卡景點「政大達賢圖書館」，彷彿置身在哈利波特電影場景中，其內部空間就是由近期上櫃的潤德設計操刀。

在台灣，登記成立的室內設計公司高達10萬家，產值逾5千億元，然而多年來能夠真正走向資本市場者卻屈指可數，除了2020年曾出現專攻商場空間的匯僑上市之外，另一家就是在5月21日上櫃的潤德設計。

「大家都以為室內設計很好做，其實不然。」潤德設計總經理盧玉璜說，「室內設計是高度人力密集的產業，最重要的資產就是設計師，在成本主導一切的情況下，如何拉高潤德獲利，一直是我們想要突破的重點。」

攤開潤德財報，2021年營收9.11億元、EPS（每股稅後純益）5.2元，到了2023年，營收15.22億元、EPS10.97元，堪稱是潤泰集團孵育多年的小金雞。

「富爸爸」資源多

業務發展具廣度深度優勢

潤德能有今天的成績，和三個優勢有關。第一個優勢，便是有「富爸爸」的資源。

成立已33年的潤德，最早是因應潤泰集團持續發展所需，也因此，早期業績有超過5至6成來自於集團內部關係企業，包括書田診所、集團內中高齡專用住宅、銀行總部、科技廠辦、潤泰創新住宅社區的公設規畫，以及上海安泰大樓，給了潤德業務發展的廣度及深度，更奠定了室內裝修設計工程的基礎。

這樣的奧援，既有助潤德的業務組成比其他同業更多元、分散，透過一個又一個實績，又能讓口碑被更多客戶看到。盧玉璜觀察，目前台灣室內設計公司業務集中在特定領域，有的只做商場，有的只做住宅，潤德則因早年累積許多辦公室與住宅大樓的公設空間實績延續下來，業務比重相當平均。

盧玉璜直言，想要走向資本市場的潤德，曾面臨櫃買中心上櫃審查法規要求，「按法令規定，室內設計公司要上櫃，非關係人業務比重須高於關係人，也就是說，外案營收比重須超過五○％，因此，這幾年潤德非常努力分散客戶來源。」所幸經過多年耕耘，隨著口碑的累積，潤德已達到櫃買中心的審查標準，二三年非關係人營收占比達到五二％，客戶分散化成效已逐步顯現。

「潤德可以在極短時間內切入集團之外訂單，關鍵在於集團關係建案打出名號。」盧玉璜透露，包括大陸建設位於台中七期重劃區豪宅案寶格與麗格，與辦公大樓，都是因為觀察到潤德的施工品質，才委託潤德執行國外設計師公設裝修案。「這些知名建商將建案興建最後一棒交給潤德，靠的就是口碑。」

垂直整合模組化管理

縮短時間風險成本增競爭力

垂直整合與模組化管理，是潤德的第二個優勢。

裝修從細部設計到施工共包含十幾個流程，潤德將多年來服務客戶所累積的經驗整合成許多模組化的解決方案可套用，讓客製化服務不須從零開始，大幅縮短了客戶的時間成本與風險成本，成為潤德核心的競爭力。

不只如此，隨著業務量愈來愈大，潤德也開始發展成一條龍服務，從設計與裝修工程，到設計藝術、建築工程與專案管理技術統包，這樣的模組化管理也讓潤德可以接到微軟與谷歌等國際科技大廠實驗室裝修案。

（圖／今周刊提供）

閱讀全文：https://bit.ly/4bOsPba