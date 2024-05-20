針對賴清德總統宣示我國將競逐太空及發展低軌衛星，國科會表示，政府將運用台灣半導體及ICT（資通訊）產業優勢，加速推動太空相關科技，包括低軌通訊衛星、入軌火箭、產業推動與人才培育、國家射場建置等。

國科會說，太空領域的科技與產業發展，是國際社會的重要議題，台灣起步不算晚，也在其中扮演一定角色，更有機會發揮台灣在半導體、ICT、精密機械等高科技的強項，由政府串聯產官學研，一起帶領台灣打進太空產業鏈。

國科會說，我國的太空發展，在2022年制定《太空發展法》及2023年國家太空中心改制行政法人後，邁入新的階段；除了既有的衛星計畫，更增加了科研火箭、入軌火箭、低軌通訊實驗衛星，並與相關部會協力共同推動太空人才培育、太空產業推動等任務。

國科會從2019年到2028年推動為期10年的第三期「國家太空科技發展長程計畫」，總經費251億元，預計發展6枚先導型高解析度光學遙測衛星、2枚超高解析度智能遙測衛星、2枚合成孔徑雷達衛星，以帶動國內太空產業。

賴清德總統也宣示要探索海洋及發展無人機，國科會表示，轄下國研院海洋中心透過海洋探測設備的研發，掌握關鍵技術，培植研究船作業的精準探測技術，將藉由新設備與新技術投入新世代海洋科技研究。

至於發展無人機，國科會說，將透過補助大專院校與研究機構投入基礎與應用科技研究，在今年到2027年推動「無人機關鍵技術前瞻研發計畫」，目前已完成收件並審理中，預計6月開始執行，鼓勵學界投入前瞻研發，以達培養我國無人機相關人才之目的。