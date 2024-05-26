苗栗縣通霄鎮五南里台1線旁1家便利超商，今天（26日）上午11時許，發生男子持美工刀攻擊超商店長，警方獲報啟動快打部隊到場，隨即將男子壓制，並將同行女子一同逮捕帶回偵辦。

據了解，該對男女前往超商購物，期間女子疑涉嫌偷竊行動電源，超商店長發現後上前制止，不料，男子竟跑回車上拿美工刀，並與店長發生衝突。

警方啟動快打部隊到場。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

男子因為女子偷竊行跡敗露，竟一時惱羞成怒，不斷揮舞美工刀，甚至揮拳攻擊店長，轄區通霄警分局獲報後，啟動快打部隊到場，將男子壓制，並一併將涉嫌偷竊的女子，帶回派出所偵辦。