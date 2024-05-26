國際油價趨緩下跌，中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.5元及3.8元，27日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。

中油表示，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.35美元，新臺幣兌美元匯率升值0.031元，國內油價依公式計算跌幅為0.41％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.5元及3.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.2元及3.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

最終，在雙重平穩機制啟動後，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調降0.1元。113年累計至4月底止，中油共吸收約94.13億元。