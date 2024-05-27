大華優利高填息30(00918)，五月以來表現強勁，根據CMONEY統計至24日，有9個營業日收盤價創下掛牌以來新高，今日再創新高價，收在每單位25.07元。根據統計，00918過去四次配息均有完成填息，讓配息不是左手換右手，且六月即將再次除息，提醒投資人及早布局，避免擔心追高而錯過布局良機。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，有鑑於美國初領失業救濟金的人數優於預期，經濟成長持續強勁，美國聯準會(FOMC)不僅可能會持續維持目前利率水準，甚至還有升息的可能，消息一出，昨夜美國公債殖利率走揚，美股出現震盪。相較之下，今日在航運股的帶領下，台股高股息ETF中，包含00918大華優利高填息30與00900富邦特選高股息30的收盤價均創下了今年以來的新高。展望後市，他認為在大盤震盪時，分批為長期佈局將是最好的策略。建議除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。