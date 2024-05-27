樂迦再生（8087）27日全部，董事會已推舉中央大學經濟系教授邱俊榮擔任董事長。他將助力竹圠廠於2026年完成廠房驗證及投產，打造樂迦成為亞洲最具規模、可大量製造且品質與國際PIC／S GMP規範接軌的CDMO細胞製造工廠，

樂迦表示，邱俊榮曾任國發會副主委，他將協助樂迦制定更具前瞻性的發展戰略，提升市場競爭力和影響力。同時，其豐富的產官學經驗，也有助拓展合作網絡，深化與政府、學術界和產業界的合作關係。

甫卸任董事長的何弘能表示、樂迦在台灣iPSC產品領域具領先地位，也擁有CAR-T和iPSC的雙重優勢，研發和生產能力強大，加上執行長張裕享豐富的臨床經驗，能提供完整的醫療治療服務。目前已有東南亞公司與樂迦接觸，顯示樂迦的技術和服務受到國際肯定。雖然iPSC的營收還需要時間，但前景看好。

目前樂迦除CAR-T細胞製程代工以外，還包括iPSC衍生細胞生產；該公司已於24日召開股東會，改選後的董事會成員包括：三顧法人董事：日本Minaris再生醫療公司前CEO古石和親、前任行政院國發基金執行秘書蘇來守、耀華玻璃法人董事與亞洲最大再生細胞設備製造商日立公司法人董事等。

另外，動工興建的竹北6,000坪工廠，預計2025年完工，2026年完成廠房驗證及投產。透過導入數位化、智慧化與自動化製程，樂迦將成為亞洲最具規模的CDMO細胞製造工廠。