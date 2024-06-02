一名30多歲女子，在非經期期間，內褲出現血漬，她以為是有婦科問題，拿鏡子一照，私密處竟然有個2公分的黑斑，中間破皮還滲血，因此到皮膚科就醫，經切片確診是最惡性的黑色素細胞癌，隨即接受抗癌治療。

長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮在「健康2.0」節目中指，皮膚癌可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌與黑色素細胞癌，其中黑色素細胞癌最少，僅約佔7%，卻是皮膚癌中惡性度最高的癌症。

吳吉妮指，上述30多歲女子，先是發現內褲上有血漬，她在想可能是什麼婦科問題，就用鏡子照一下，看見私密處有個2公分的黑斑，中間還有破皮，她想說不對勁來看皮膚科。

吳吉妮說，她為女子檢查時，看到女子私密處有塊黑斑，「看起來就像是一個痣」，中間還有小小紅色的肉瘤凸起，經切片確診為黑色素細胞癌，這類型皮膚癌非常惡性，可能會擴散到肝臟、腦部、肺臟等其他部位，惡性度高。

吳吉妮說，眼睛、私密處都可能長黑色素細胞癌，提醒當發現身上的痣或黑斑，呈現不規則外型，得就醫檢查。

馬偕醫院皮膚科醫師吳育弘在醫院網站提出ABCDE皮膚癌自我檢查的方法，提醒有下列表現應就醫檢查。

A（asymmetry）：不對稱性。惡性腫瘤大多看起來不對稱。

B （border）：邊緣。惡性腫瘤大多邊緣不平滑、不規則。

C （color）：顏色。惡性腫瘤大多邊顏色不均勻。

D （diameter）：大小。後天發生的腫瘤直徑超過0.6公分要特別注意。

E （elevation）：隆起。惡性腫瘤生長快速，會在數周至數個月內快速隆起。