根據最新派彩結果，本期（5／27）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎6注中獎，每注可得15萬元。威力彩自從4月15日開出2.7億元頭獎以來，已經連續12期沒有頭獎得主出現。台彩表示，下期（5／30）威力彩頭獎上看2.5億元。

威力彩今（27日）晚開出第113000043期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為01、04、20、26、29、33，第二區中獎號碼為04。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。