根據最新派彩結果，本期（5／23）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎8注中獎，每注可得15萬元。台彩表示，下期（5／27）威力彩頭獎上看2.3億元。今年以來，威力彩已經3次開出頭獎，但自從4月15日開出2.7億元頭獎以來，已經連續11期沒有頭獎得主出現。

威力彩今（23日）晚開出第113000042期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為04、08、14、21、25、37，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。