看著大樂透今年來連著5個月都開出頭獎，購買威力彩的彩迷一定也希望這份財運能夠降臨在自己身上。威力彩已經連續9期沒有頭獎得主出現。台彩表示，本期（5／20）威力彩頭獎仍保證2億元。想知道今（20日）晚財神是否降臨，趕緊拿出手邊的彩券對獎。最新獎號已經出爐！

威力彩今（20日）晚開出第113000041期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為01、05、07、19、32、33，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。