根據最新派彩結果，本期（5／14）大樂透頭獎、貳獎都槓龜，但參獎高達28注中獎，每注可得7萬1825元。台彩表示，下期（5／17）威力彩頭獎上看2億元。台彩今（14）日還宣布端午加碼活動，備受彩迷歡迎的大樂透從5月21日起將加開「100組100萬元」，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。

大樂透第113000052期今（14日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為06、07、10、25、32、43，特別號為33。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。