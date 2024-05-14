今年來大樂透財運超級旺，1月至4月每個月都有頭獎開出。台彩今（14日）宣布，大樂透今年端午將加開「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。目前大樂透已連續7期沒有頭獎得主出現。台彩表示，本期（5／14）大樂透頭獎上看1.7億元。最新獎號已經出爐，快拿起手邊的彩券對獎，中大獎的幸運兒可能就是你！

大樂透第113000052期今（14日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為06、07、10、25、32、43，特別號為33。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。