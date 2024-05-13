想要財富自由，除了努力工作、建立被動收入，投注彩券也有機會！威力彩已經連續7期沒有頭獎得主出現。台彩表示，本期（5／13）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，快來看看大獎幸運兒是不是你！
威力彩今（13日）晚開出第113000039期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為15、20、23、26、33、35，第二區中獎號碼為07。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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