隨著5月報稅季到來，民眾的荷包大縮水。不過如果能夠中威力彩頭獎，繳稅當然就不算是難事！威力彩已經連續6期沒有頭獎得主出現。台彩表示，本期（5／9）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，趕快來對獎！

威力彩今（9日）晚開出第113000038期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為10、14、22、29、35、37，第二區中獎號碼為07。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。