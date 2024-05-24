台彩說，大樂透加開之77組100萬獎項開出情形：77組中開出15組，總中獎注數為23注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3 注均分，1組為6注均分，本期尚有62組100萬獎項未開出，將於次期(5月28日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

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