美國金融市場從5月28日起，將把交易結算周期從T＋2縮短至T＋1，意味交割期限從目前的兩個工作天縮減為一天，希望藉此加快交易速度，釋出更多流動性。新規將適用股票、債券、市政證券、ETF、部分共同基金、交易所買賣的有限合夥公司等，但匯市仍維持T＋2規定。