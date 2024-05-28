美國證券交易委員會先前強調，縮短結算規定將有利市場，讓資金流更具彈性與即時，目前許多金融機構正嚴陣以待應，它們擔憂一旦準備不足，新制上路將恐增加結算失敗機率，花旗集團甚至預期幾周內，結算風險將大幅升高。
此外T＋1生效後的第三個交易日，MSCI全球範圍的各大股票指數將進行季度調整。一些投資者表示，這對還在適應新制的股債交易市場帶來壓力。
目前加拿大與墨西哥股市已提早一天在27日正式實施T＋1規定，至於印度更是率先在去年就實行這項結算制度。
美國金融市場從5月28日起，將把交易結算周期從T＋2縮短至T＋1，意味交割期限從目前的兩個工作天縮減為一天，希望藉此加快交易速度，釋出更多流動性。新規將適用股票、債券、市政證券、ETF、部分共同基金、交易所買賣的有限合夥公司等，但匯市仍維持T＋2規定。
美國證券交易委員會先前強調，縮短結算規定將有利市場，讓資金流更具彈性與即時，目前許多金融機構正嚴陣以待應，它們擔憂一旦準備不足，新制上路將恐增加結算失敗機率，花旗集團甚至預期幾周內，結算風險將大幅升高。
此外T＋1生效後的第三個交易日，MSCI全球範圍的各大股票指數將進行季度調整。一些投資者表示，這對還在適應新制的股債交易市場帶來壓力。
目前加拿大與墨西哥股市已提早一天在27日正式實施T＋1規定，至於印度更是率先在去年就實行這項結算制度。
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