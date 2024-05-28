美國證券交易委員會先前強調，縮短結算規定將有利市場，讓資金流更具彈性與即時，目前許多金融機構正嚴陣以待應，它們擔憂一旦準備不足，新制上路將恐增加結算失敗機率，花旗集團甚至預期幾周內，結算風險將大幅升高。

此外T＋1生效後的第三個交易日，MSCI全球範圍的各大股票指數將進行季度調整。一些投資者表示，這對還在適應新制的股債交易市場帶來壓力。

目前加拿大與墨西哥股市已提早一天在27日正式實施T＋1規定，至於印度更是率先在去年就實行這項結算制度。

面臨全球地緣政治風險 大摩：大陸股市估值無法持續向上
新北環狀線6／3起縮短班距 全面採雙線雙向「站站停」
仁大資訊與金腦數位COMPUTEX首次亮相「AI盡職調查」
#結算 #新規 #風險 #縮短 #交易
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷