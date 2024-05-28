該案資金主要是提供位於嘉義縣義竹鄉的新勝漁電共生案場，全案屬室內設施屋頂型，光電容量為119.3688MW。泓德能源旗下的漁電共生案場皆以養殖為主進行案場規劃，以新勝漁電共生案場為例，漁業基礎建設的投資即超過新台幣10億元。未來該案的漁業養殖將由星源漁業統籌，星源漁業採用智慧養殖的方式，活化既有魚塭，加上綠電達到一地多用的目標。

星源漁業2023年為其第一年收成，整體產量超過10萬台斤，漁獲皆取得產銷履歷並可進行產品溯源，截至目前為止創造地方經濟超過1,000萬。星源漁業不僅帶動地方經濟成長，更創造就業機會吸引青年返鄉，現有同仁有七成來自地方，更有來自附近養殖戶的同仁，運用工作中學習到的智慧養殖至自家養殖池，藉此優化養殖方式。

泓德能源為國內智慧能源領導品牌，在太陽能光電案場開發、建置與維運擁有豐富經驗，旗下子公司除了上述的「星源漁業」，亦包含綠電購售專業顧問「星星電力」、全方位充電營運商「星舟快充」、能源聚合商「星佑能源」，還有以維運為主要業務範圍的「泓博能源」。現階段管理的綠能平台有四個，分別是星泓電力、星?電力、星德電力與富邦能源，管理資產高達650億。旗下品牌TITAN包含光充儲複合式充電站、充電樁設備與智慧綠電系統。