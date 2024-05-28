Popeyes以橘、藍色調展現路易斯安那的熱情感。（Popeyes提供／朱世凱台北傳真）

疫後餐飲市場回溫，不少韓美速食連鎖品牌相繼登台，除了靠品牌名氣、差異化口味掀戰，韓美內部還另闢激烈內鬥，舉凡美式速食潮牌Popeyes以年輕魅力挑戰已有固定客群的肯德基，韓式橋村炸雞也將迎來Bonchon Chicken本村炸雞對決，如何在台灣人口味、飲食習慣玩出特色優勢，成為品牌爭鋒相對的頭號利器。

Popeyes創辦人Al Copeland起初在美國賣甜甜圈時，發現一旁肯德基營業時間比自己短，營收卻高出至少2倍，便投身速食戰局，並以肯瓊辛辣風味殺出血路，至今全球展店逾4600間，台灣首店將於30日在台北車站旁的許昌街開幕，客群鎖定學生與商務人士，店裝採美式塗鴉風格展現活力，餐點不僅有經典「布里歐雞腿堡」可選，還推台灣獨家餐點包括以鹽酥雞為靈感的「爽脆香香啃骨雞」等，6月1日前，前50名消費者免費招待炸雞；代理商金皇食品執行長林恩繹說，預期年底前在大台北地區開滿5店，3年內預計展至20店。

肯德基推出「粽香脆雞組」，包含粽香脆雞、三角粽香飯、上校雞塊2個，129元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

面臨強敵來襲，肯德基也玩台式新花樣，融合台灣傳統習俗獨家推「端午粽香脆雞組」掀起共鳴，透過特色甜辣醬香咔啦脆雞，搭濃郁的粽香雞汁飯，可嚐到粽子必備配料油蔥、香菇、香菜花生粉等，即日起為期2周限量販售。

橋村炸雞「半半系列」一次能吃到兩種風味，是店內人氣品項。（王座國際餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

不讓美式炸雞專美於前，韓式炸雞店看好韓流魅力席捲台灣，亦紛紛登陸搶分杯羹，橋村炸雞日前再於南台灣開出首店，並觀察到台灣消費者喜好個人餐，因此有別於南韓只能吃到大份量的分享餐，另開發多達19道個人餐，包括韓式快餐系列、無骨腿肉系列等，售價119元起。

Bonchon Chicken本村韓式炸雞預告全台首店於6月在微風台北車站店開幕。（摘自品牌臉書／朱世凱台北傳真）

Bonchon Chicken本村韓式炸雞近期則在臉書宣布，首店插旗微風台北車站店並預計6月開幕，號稱為大家帶來正宗釜山風味，開幕前與Bonchon首店背板合照，並上傳至個人社群和標記，開幕期間來店內用時出示畫面，可免費換雞腿。