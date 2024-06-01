陸軍花東防衛指揮部戰車營，近日到新竹縣湖口鄉的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心受訓，實施「戰車砲審查測試」射擊，疑因靶場指揮官尚未下達射擊口令，該戰車砲就射擊，連長情緒不穩，當眾毆打排長，花防部晚間9時15分發出新聞稿表示，將依行政調查結果，釐清情況，檢討究責，強調「毋枉毋縱」，一定秉公處裡。

新聞稿指出，初查所屬李姓連長疑因不滿部屬未遵操課紀律，恐影響訓練安全，致生行止失當；後續將編組督察部門正式納案調查，以釐清案況。強調將秉「毋枉毋縱」原則，依行政調查結果，檢討究責，並持續強化所屬合理管教及情緒控管觀念，以凝聚部隊團結向心。

據了解，花防部戰車營近日到位於新竹縣湖口鄉的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心受訓，實施「戰車砲審查測試射擊」，傳出日前因為靶場指揮官尚未下達射擊口令前，該戰車砲就打出去，連長因此情緒不穩，將楊姓少尉排長當成沙包又踹又打。

據悉，當事雙方今天都休假，且接下來還要在新竹操課，花防部訂下周一派員到新竹調查，釐清當下狀況。