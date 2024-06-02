台灣職業男網好手曾俊欣今年未參加法網會內賽，但在義大利維琴札紅土挑戰賽奮戰，台北時間2日凌晨他先在男單準決賽奪勝，2日晚間再於決賽告捷，勇奪個人本季第2座、生涯第5座ATP巡迴賽挑戰賽男單冠軍。
世界排名第253的曾俊欣在準決賽以6比3、6比3擊退大會頭號種子、義大利選手帕薩洛（Francesco Passaro），決賽再以6比3、6比2解決第5種子、阿根廷選手楚恩傑利提（Marco Trungelliti），連宰兩位種子好手進帳冠軍，表現相當精彩。
台灣職業男網好手曾俊欣今年未參加法網會內賽，但在義大利維琴札紅土挑戰賽奮戰，台北時間2日凌晨他先在男單準決賽奪勝，2日晚間再於決賽告捷，勇奪個人本季第2座、生涯第5座ATP巡迴賽挑戰賽男單冠軍。
世界排名第253的曾俊欣在準決賽以6比3、6比3擊退大會頭號種子、義大利選手帕薩洛（Francesco Passaro），決賽再以6比3、6比2解決第5種子、阿根廷選手楚恩傑利提（Marco Trungelliti），連宰兩位種子好手進帳冠軍，表現相當精彩。
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