儘管今年未參加法國網球公開賽，寶島網球選手曾俊欣繼續在ATP挑戰賽爭取成績，本周參加捷克挑戰賽，5日以6比4、6比2重挫大會第4種子、捷克選手柯普里瓦（Vit Kopriva）、晉級8強，這也是曾俊欣近期在紅土賽事7連勝。

曾俊欣前一站在義大利維琴札挑戰賽5連勝勇奪個人生涯第5座挑戰賽冠軍，來到捷克普羅斯捷約夫維持好狀態，連下兩勝晉級8強，他近期紅土7連勝都是一盤未失，連贏14盤氣勢如虹。