職業網球生涯最後一次參加法網的英國名將莫瑞，首輪無奈出局。（美聯社）

2024法國網球公開賽男單首輪，現年39歲的2015年法網男單冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka），和37歲英國選手莫瑞（Andy Murray）的老將對決，瓦林卡展現對戰優勢，6比4、6比4、6比2送莫瑞回家。

這次法網是莫瑞最後一次參加這場紅土四大賽，可惜還是無法破除他在法網面對瓦林卡無法贏球的魔咒，兩人生涯在法網交手過三次，贏家都是瓦林卡，除了2017年兩人是在4強對壘，2020年和2024年兩次都是第一輪就碰頭。

莫瑞之前已經透露，預計透過溫布頓草地網球錦標賽和巴黎奧運來向自己職業網球生涯做最後巡禮，對於法網止步128強，他仍為自己感到驕傲，並說：「我擁有美好回憶，法網紅土對我來說不是能輕易征服的場地，但我還能參賽，也有過不錯的發揮。」

莫瑞離場時觀眾也起立鼓掌向他致意，他拍手謝謝球迷支持，而這場對同樣是快40歲的瓦林卡來說，也是感觸良多的比賽，他以「今年至今我最棒的比賽」形容自己的發揮，「真的很多情緒浮上來。當然，我們都接近職業網球生涯尾聲，我跟莫瑞過去20年來交手很多次，能被安排在法網菲利浦夏提耶球場夜場賽事很不可思議，這是我沒有過的機會。莫瑞是很棒的傢伙、優秀的球員、一位強大的鬥士，我們尊敬彼此。」