The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK — Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024

距離法國公開賽開打不到兩周，球王喬柯維奇（Novak Djokovic）卻在羅馬大師賽遭到第29種子塔比洛（Alejandro Tabilo）以6-2、6-3直落二橫掃。喬帥打得荒腔走板，全場0破發、12次非受迫失誤，僅僅68分鐘就被收拾。這似乎與喬帥前兩天意外被球迷的水瓶砸傷頭部有關，當時一位男性球迷站在高處彎腰往下看，水瓶從他身後的大背包滑落而砸到喬帥的頭。

「這真的對我造成很大影響，我在那之後接受診治，歷經1個小時的頭暈和流血，我稍後還會去檢查。我努力讓自己睡好一點，我頭很痛，事發隔天也就是昨天，我認為應該沒事了，但也說不定。我今天在場上感覺自己個完全是個不同的球員，每一擊都缺乏節奏和平衡，有些令人擔憂。」

羅馬大師賽即是義大利公開賽，擁有94年的歷史，「紅土之神」納達爾（Rafael Nadal）獲得10座冠軍是史上最多，喬柯維奇7次冠軍，兩人都打過12次決賽。納達爾受到臀傷影響，今年亦在此地遭遇慘敗，看來這個賽事也將改朝換代了。法網於26日開賽，納達爾出賽存疑，喬帥則是衛冕者。

此戰扳倒球王的塔比洛自己也很意外，「我只是繃緊神經專注揮拍，最後我的手臂有些疲乏，但我試著不去想。這很瘋狂，我不敢相信，任何人都不會相信。」