2024華國三太子國際男子網球挑戰賽13日賽程受到天雨影響打打停停，會內賽賽程無奈取消延到隔日在進行，28歲的日本好手上杉海斗展現頑強韌性，天助自助贏得「跨日之戰」，辛苦晉級會外賽第二輪。

日本選手上杉海斗與同胞越智真的單打會外賽首輪，12日就已經展開，不過當天晚間下起大雨，拚戰到決勝盤的兩人只能翌日再繼續，13日中午進行補賽，決勝盤上杉海斗4比3領先越智真時，比賽再度因為雨勢而喊卡，大會苦等多時，由於天候狀況未見改善，下午決定從室外中央球場移至室內球場，上杉海斗延續領先優勢，連下2局總算以2比6、6比3、6比3搶下遲來的勝利，會外賽次輪要與韓國對手南智星（Ji Sung Nam，音譯）爭奪會內賽門票。

賽後上杉海斗直言，這真是場漫長戰役，「其實我周日上午才趕抵台灣，比賽一延再延未必全然不好，很高興終於贏得勝利。」喜歡水餃、小籠包等美食與在地文化的上杉海斗補充，很高興個人繼2017年台北世界大學運動會，第二度到美麗的寶島參戰，並且順利開胡，以雙打為主的他還透露，今年目標是角逐大滿貫會外賽，「雖然目前的排名還有段不小距離，但我會繼續努力。」

至於12日會外賽首輪開胡的印度好手薩西庫瑪爾（Mukund Sasikumar），13日會外賽次輪僅打16分鐘，開賽2比1領先日本對手正林知大時，比賽因下雨中斷；至於另外一場會外賽，第二輪也是「日本內戰」，白石光2比1領先同胞詹姆斯．特羅特（James Trotter），賽事也被雨神打擾，全數都得改至14日再戰。