中信綠能及電動車（00896）現金收益公布日為6月17日，參與配息的最後申購日為6月18日，收益分配發放日為7月15日。

中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，台灣在2050淨零碳排的路上，四大能源轉型需求浮現，一是台電規劃至2030年達55億瓦的AFC儲能輔助；二是用電大戶條款需設置10％再生能源裝置，預計帶來5億瓦的儲能需求。

三是電子大廠為符合國際RE100供應鏈要求，約需使用16億瓦的儲能系統；四是電動車的充電樁建置，所搭配的儲能系統。由此可見，台灣預估有10億瓦儲能需求，可望帶動儲能商機逐步墊高。

根據統計，在台灣能源轉型所帶來的商機規模預估可達2,800億元，包括台電儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務（約1650億元）、電子大廠為符合RE100要求（約640億元）、充電樁儲能系統（約400億元）及用電大戶條款（約200億元），顯示在政府政策支撐下，再生能源除能商機可期。

張苡琤說，隨再生能源需求向上趨勢不變，儲能需求也隨之提升，而台灣具有完整的儲能產業供應鏈，加上總統賴清德在就職演說時，釋出將推動第2次能源轉型的訊號，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性，預期在能源政策加持下，囊括上中下游一條龍儲能產業供應鏈的中信綠能及電動車（00896）將有望長期受惠，為相關台廠營收挹注成長動能。

因此，對於看好儲能題材的投資人，可透過中信綠能及電動車（00896）等相關ETF分批布局持有，以參與市場中長期漲升的機會。