基隆潮境公園今（3）日下午發生土石坍塌，傳出2人受傷。平常喜歡和家人一起外出踏青的59歲女星崔佩儀看到新聞後，也發出曾在事發現場旅遊的照片，感慨表示自己過去很常去那邊散心，祈禱表示：「平安就是福」。

今（3）日下午2時許，基隆市中正區潮境公園入口處平浪橋旁的邊坡，無預警發生大規模土石坍塌，現場造成多輛汽車受困，2人受傷送醫，也導致台2線濱海公路中斷。山崩消息曝光後，崔佩儀在臉書放上過去抱著愛犬在當地拍下的照片，有感而發表示：「基隆潮境公園是我最喜歡去散心的地方，人生無常、平安就是福。」

崔佩儀透露很喜歡去潮境公園散步。（圖／崔佩儀 FB）

網友看到這張舊照，也感嘆表示：「真的是很無常，雨下久了，盡可能還是少到靠山的地方玩，祝大家都平安」、「我也常去，怎麼都沒有遇到你過呢？希望大家平安無事」、「剛才看到入口處有坍方」、「我也是常去潮境公園。可是最近兩下太大了有山崩了。還是要小心注意安全」、「沒遇到山崩吧？」、「平淡就是幸福，好好珍惜身邊的人」。