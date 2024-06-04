MetAI的核心技術在於獨家開發的生成式模型 MetSynthesizer，該技術結合了生成式AI和3D模擬，在OpenUSD 框架下能夠在短短數分鐘內自動生成擁有物理正確性的合成資料和可模擬的數位孿生環境。這一技術的突破，將讓產業能夠解決智慧製造和物流產業中數據不足和模擬整合的難題，加速實現工業4.0、工業元宇宙落地的數位轉型。

MetAI透過獨家的生成式模型，將廣運結合自主操控機器人、移動機器人和視覺AI系統所設計的智慧物流中心，在NVIDIA Omniverse平台上完全實現。透過將廣運、所羅門和中強光電的自動化解決方案全面整合，MetAI成功打造了一個全新的數位孿生智慧物流模擬場域。MetAI的技術可以快速、自動生成可直接模擬的虛擬環境 (SimReady virtual environment)，僅需輸入2D規劃圖檔或CAD檔案以及相關使用者自定義參數，即可自動生成對應的可模擬物件 (SimReady asset）在正確規劃位置上，在完整可模擬的數位孿生環境中生成具物理特性的倉儲物流設備。

MetAI與廣運近半年來攜手合作，將廣運智慧物流中心(Smart Logistics Center)的產業知識與MetAI生成式模型整合，突破產業過往的瓶頸，透過技術創新，MetAI的生成式模型能在不到4分鐘內就透過NVIDIA RTX GPU運算後自動生完整的 OpenUSD SimReady虛擬倉儲物流環境，將傳統需要278小時的前置作業規劃時間大幅縮短。此外，透過數位孿生場域的模擬，還預期能有效減少40%的專案落地時程，提高效率又降低風險。