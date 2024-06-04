豐田汽車收跌1.26%，本田汽車跌2.63%。

幾檔重磅股下跌，亦給大盤帶來壓力。Uniqlo母公司迅銷終場收跌1.4%，AI新創業投資大戶軟銀集團跌1%。

隔夜美股標普500指數和那斯達克指數在震盪後僅以小漲作收，道瓊指數則收黑，沒能給日股帶來有力支撐。在缺乏新題材驅動下，投資人在日股連漲兩天後進行獲利了結。

儘管如此，日經指數今年以來仍上漲了16%，分析師預測到今年底，日經指數可望來到40,750點。