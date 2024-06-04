豐田汽車收跌1.26%，本田汽車跌2.63%。
幾檔重磅股下跌，亦給大盤帶來壓力。Uniqlo母公司迅銷終場收跌1.4%，AI新創業投資大戶軟銀集團跌1%。
隔夜美股標普500指數和那斯達克指數在震盪後僅以小漲作收，道瓊指數則收黑，沒能給日股帶來有力支撐。在缺乏新題材驅動下，投資人在日股連漲兩天後進行獲利了結。
儘管如此，日經指數今年以來仍上漲了16%，分析師預測到今年底，日經指數可望來到40,750點。
周二日經225指數下跌0.22%，收在38,837.46點，前一日曾一度攻上39,000點大關。東證一部指數收跌0.38%，報2,787.48點。投資人將近來日股上漲的獲利落袋為安，以及日本交通部發現某些車型的認證申請存在違規行為，主要汽車股應聲走弱。
豐田汽車收跌1.26%，本田汽車跌2.63%。
幾檔重磅股下跌，亦給大盤帶來壓力。Uniqlo母公司迅銷終場收跌1.4%，AI新創業投資大戶軟銀集團跌1%。
隔夜美股標普500指數和那斯達克指數在震盪後僅以小漲作收，道瓊指數則收黑，沒能給日股帶來有力支撐。在缺乏新題材驅動下，投資人在日股連漲兩天後進行獲利了結。
儘管如此，日經指數今年以來仍上漲了16%，分析師預測到今年底，日經指數可望來到40,750點。
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