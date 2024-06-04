「企業減碳溫度計」平台為天下雜誌於2022年成立，採用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告（AR6）發布之地球升溫情境，盤點台灣企業減碳目標，為全台唯一呼應巴黎協議之平台。目前累計揭露企業家數近千家，符合「巴黎協議」1.5℃溫控目標的企業僅占2成，合庫金控為其中之一。

合庫金控於2022年7月簽署加入「科學基礎減碳目標倡議」(Science-based targets initiative, SBTi)，2023年7月更進一步承諾淨零，8月通過中期減碳目標審核，為臺灣首家通過審核之公股金控，2023年更獲國際肯定，首度入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股。

在自身營運減碳(範疇一、二)方面，合庫銀行開創公股同業首例，設置環境管理專責單位，以垂直整合模式規劃環境永續事務，計畫性地減緩與調適氣候變遷影響，除持續導入各項ISO國際標準外，也逐步提升再生能源使用比例、強化能源使用效率，以及落實綠色營運轉型。另一方面，也積極加強環境教育，推動低碳飲食、綠色辦公、淨零綠生活等減碳具體作為，以培養員工綠色消費與建構低碳轉型綠色文化。

在範疇三投融資減碳方面，合庫持續將核心授信業務結合ESG，與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司Dun ＆ Bradstreet合作，2023年成功議合5,000家中小企業，提供一站式服務，協助中小企業取得資金執行短中長期減碳計畫，正面因應氣候變遷風險與掌握機會。

合庫金控致力於强化ESG與營運連結，發揮金融影響力，協同客戶，邁向低碳轉型。未來，合庫金控將持續深化ESG成為企業DNA，發揮金融業核心價值，推動永續發展良善循環，實踐對環境及社會的責任。