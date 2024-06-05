黃埔軍校將在6月16日迎來100周年校慶，高雄鳳山的陸軍官校將舉行盛大校慶，不過大陸方面也舉行「黃埔百年」相關紀念活動，邀請我退役軍人赴廣東參訪。對此，退輔會主委嚴德發強調，「黃埔軍校百年校慶的正統，是在我們台灣的鳳山」，經退輔會宣導，赴陸的退伍軍人不超過100人，而15、16日鳳山陸軍官校的活動預計會有1萬人參加。

立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢。嚴德發今首度至立院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢，會前接受媒體聯訪。他說，在退輔會這段時間的宣導後，就退輔會了解，以退輔會為目的事業主管機關的36個退伍軍人社團，赴陸的不多，而是參與我鳳山正統陸軍官校的較多。也提醒退將赴陸不要違反相關國安法、兩岸人民關係條例。

至於桃園市議員、退役少將于北辰自曝未接獲陸官黃埔百年紀念校慶邀請函，嚴德發則回應，退輔會已瞭解此事，邀請函等事宜由陸軍官校及校友總會負責承辦，承辦單位有其規畫，他在此不宜評論。

對於民進黨立委沈伯洋質詢時問及，我退役軍人赴陸參加黃埔百年紀念活動及大陸統戰相關問題，退輔會有何措施？嚴德發表示，今年是黃埔建軍百年校慶，這是非常重大的日子跟活動，退輔會有36個相關退伍社團，一直以來都在宣導，要秉持對等尊嚴，遵守兩岸相關法令規範，並記得保護自己，不得從事防礙國家安全與利益的活動，以及三不原則：不接受媒體採訪、不發表政治言論、不要被媒體報導。

嚴德發也特別強調，「黃埔軍校百年校慶的正統，是在我們台灣的鳳山，因為先總統蔣中正當初創校並擔任第一任校長，來到鳳山復校的也是先總統蔣中正，這才是正統，會再來做宣導。當然退伍軍人相關社團都非常明理、識大體，展現非常大仁大義的精神。」

嚴德發也指出，據退輔會現在了解，赴陸的人數不會超過100人，相對的6月16日校慶當天，鳳山陸軍官校也擴大辦理，從15、16日就有活動，預計會有超過1萬人參加，要特別感謝退伍軍人的前輩們支持與配合。

針對台美退將軍事交流，嚴德發表示，退輔會在美國有個聯絡組，主要任務是與美國三大退協保持聯繫、互動，增加台美退伍軍人情誼。另外退輔會在全美有18個榮光會，希望未來繼續擴張據點，做好退伍交流與榮民照顧。