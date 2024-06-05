直轄市土地寸土寸金，但截至今年2至3月，六都遭占用、空(閒)置之500平方公尺以上公有非公用土地竟達1萬628公頃，監委促請財政部國有財產署、各直轄市政府應發揮公有土地積極功能，扮演引導都市有序發展、促進社會進步與全民福祉之領頭羊

監委指出，函查我國直轄市公有非公用土地量值統計資料後發現，類土地數量龐多，分布零星遼闊，但主管機關人力有限，偏重文書管理，實際查勘人員甚少，多仰賴民眾舉發，究竟中央和地方主管機關有無積極處置、善盡管理，有調查必要。

監委表示，六都遭占用、空(閒)置之500平方公尺以上公有非公用土地竟達1萬628公頃，明顯無法發揮公有土地積極功能，與人民期待有極大落差，除呼籲公有非公用土地管理機關確實檢核外，也積極盤點整合、統籌調配公有非公用土地。

監委強調，公有非公用土地是珍貴的全民資產，理應配合國家重大政策，進行最有效的運用，政府為解決居住問題，持續興建社會住宅，然而六都土地資源競爭激烈，社宅又常被視為「鄰避設施」，導致社宅嚴重供不應求。

監委表示，監察院已進一步函請國產署及各直轄市政府盤點分析6都範圍內「經管遭占用及空(閒)置面積500平方公尺以上之公有非公用土地作為社會住宅用地」的可行性，但遭占用的住商工公有非公用土地96.9％均集中於國產署所有，地方政府通常無法滿足社宅選址條件。

監委呼籲，為突破直轄市社宅用地取得困難、容易引發在地民意反彈等僵局，政府應持續盤點適合土地興建的社宅，更應配合生活圈的統籌規畫，在區域整體開發初期主動預留社宅用地，避免都會區居住問題持續惡化，演變成影響社會進步與國家安全的不穩定因子。