新藥研發廠台新藥公司董事長為程正禹，總經理為許力克，實收資本額為13.41億元，輔導上市承銷商為凱基證券。

台新藥目前仍處於虧損狀態，110～112年稅前各虧損4.07億元、4.07億元、3億元，113年第一季虧縮減至34.2萬元，每股稅後虧損各4.43元、3.86元、2.59元及0.15元。

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