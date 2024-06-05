新藥研發廠台新藥公司董事長為程正禹，總經理為許力克，實收資本額為13.41億元，輔導上市承銷商為凱基證券。
台新藥目前仍處於虧損狀態，110～112年稅前各虧損4.07億元、4.07億元、3億元，113年第一季虧縮減至34.2萬元，每股稅後虧損各4.43元、3.86元、2.59元及0.15元。
證交所今（5）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過台耀（4746）轉投資45.84％的台新藥（6838）股票上市案，證交所表示，該上市案尚須提報董事會核議。
新藥研發廠台新藥公司董事長為程正禹，總經理為許力克，實收資本額為13.41億元，輔導上市承銷商為凱基證券。
台新藥目前仍處於虧損狀態，110～112年稅前各虧損4.07億元、4.07億元、3億元，113年第一季虧縮減至34.2萬元，每股稅後虧損各4.43元、3.86元、2.59元及0.15元。
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