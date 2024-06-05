八方雲集是許多人解決一餐的熱門選擇。一位男子近日表示，自己在網路上看過許多八方雲集的進階版吃法，他自己親自嘗試過後，發現有3種吃法特別好吃，一是紹辣乾麵加上皮蛋豆腐，二是麻辣牛肉麵加上無糖豆漿，堪稱低配版麻奶牛肉火鍋，三是招牌鍋貼加上無糖豆漿，吃起來鹹甜鹹甜，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，他覺得八方雲集的基本點法，就是韓式鍋貼或玉米鍋貼、鮮蝦水餃、紹辣乾麵、酸辣湯，不過他親自嘗試各種網路進階點法後，試出3種最好吃的進階版吃法，第一點就是紹辣乾麵加上皮蛋豆腐，「微辣的滋味會讓口感更豐富」。

原PO說明，二是麻辣牛肉麵加上無糖豆漿，讓原PO忍不住大讚，「真的直接升級麻奶牛肉麵，湯喝起來完全不膩，而且對不太敢吃辣的也很友善」；三則是招牌鍋貼加上無糖豆漿，把豆漿當成鍋貼沾醬的概念，「雖然豆漿是無糖的，但還是有豆香的微甜，這樣沾著吃鹹甜鹹甜的 ，有種鹹豆漿的感覺，超讚」。

對此，許多網友紛紛回應，「我都用鍋貼沾玉米濃湯，超爽」、「麻奶鍋真的會想嘗試欸！感謝分享！」、「怎麼一堆邪教」、「紹辣乾麵＋6水餃（鍋貼），吃完乾麵的醬拿來當水餃的沾醬」。