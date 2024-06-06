針對晟德大藥廠爆發內線交易疑雲，檢調今約談搜索前董事長林榮錦等人，晟德大藥廠6日晚間發布重大訊息指出，法務部調查局今日至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。

晟德強調，2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，過程絕無不法、一切公開透明；公司全力配合司法調查、期盼釐清真相還原事實。

晟德表示，基於偵查不公開，相關訊息以已公告之重大訊息為準。