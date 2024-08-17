第28屆「台北文化獎」得主之一，羅斌（Robin Ruizendaal）。（台北市文化局提供）

以實際的支持與鼓勵投注於台北各類文化領域的傑出貢獻者，台北市文化局17日公布第28屆「台北文化獎」得獎公布，由台灣資深舞蹈教育家林絲緞（卓系緞）及當代亞洲戲偶權威羅斌（Robin Ruizendaal）獲獎，不僅榮獲殊榮，更可得100萬元獎金。

文化局表示，林絲緞在藝術路上耕耘六十餘年，早期不僅曾為台灣唯一的職業人體模特兒，也是名舞蹈教育家，藝術統合教育的研究暨推動者，汲取台灣美術界豐厚的養份，更創立「藝術統合實驗教學」與「台北市藝術教育統合研究會」，並成為身心障礙者的肢體統合藝術之拓荒者。

台北文化獎遴選委員會說明，林絲緞是解開台灣現代主義之謎最為重要的一把鑰匙，從平權到啟蒙的自我意識與潛能開發，一直站在美學革命的最前線，直至現今，她仍以 84 歲高齡持續於社區大學及為身心障礙者授課，乃為成人藝術教育樹立指標性的範式。

文化局介紹，羅斌雖出生荷蘭，但深耕台灣三十餘年，期間擔任許多17 世紀台灣歷史相關活動策展人，後來更積極投入「台灣偶戲」技藝文化推廣與教育工作，並藉由融合東方偶戲與西方歌劇元素等技創新巧，賦予偶戲永續，他不僅對於保存傳統文化有著卓越貢獻，更有讓台灣布袋戲站上世界舞台的功勞。

台北文化獎遴選委員會表示，羅斌比台灣人更像台灣人，在「學術、藝術創作、教育及推廣」各個層面皆有不凡貢獻，尤其是最近的劇作《台灣追鄉曲》，巧妙融合台灣偶戲與西洋歌劇跨界演出，更指出其曾獲「台北市榮譽市民」殊榮，並多次代表台北市出國宣揚台灣，獲獎屬實至名歸。