八字命理有句話說「得月令者旺，失月令者衰」，意指生逢其月者運旺，生不逢月者先天偏弱，說明個人的出生月份與其一生運勢息息相關，《搜狐網》盤點12生肖農曆出生最好命月份，其中生肖馬生於農曆1、2、3、7、8月，人生容易有大成就。

▌生肖鼠：農曆1、2、5、7、8、12月

這幾個月出生的屬鼠人少年運勢尚可，前半生憑藉聰慧的頭腦，再加上艱苦的奮鬥精神，在後半生取得理想的生活，一生豐衣足食，福氣充盈。

▌生肖牛：農曆1、2、3、7、8、9月

出生在這個幾個月的屬牛人擁有非凡的勇氣和魄力，自身對自己的要求很高，雖然年輕時不免勞碌奔波，卻也是典型先苦後甜的命格，他們人生路上一歩一腳印，不僅幸福安康，更有榮華富貴的潛質。

▌生肖虎：農曆1、2、4、5、8、9月

屬虎人本身就是能力極強的生肖，但若出生在這幾個月，不僅有一技之長傍身，還有非凡的運勢助一臂之力，好的貴人緣以及優質的人緣都是屬虎人之可以成功的原因。

▌生肖兔：農曆2、4、5、6、7、8、12月

屬兔人多才多能，是那種即便不能大富大貴也能衣食無憂過完一生的人，但要是在這幾個月出生，其命運又會多了一份好運相隨，除了財運上極有偏財外，感情運勢也能幫他們找到優質異性，可謂人財兼得。

▌生肖龍：農曆2、3、4、5、7、8、9月

這幾個月出生的屬龍人命中有「紫微」、 「將星」兩大吉星庇佑，所以先天命格與後天運勢自然不會差，除了事業上容易取得非凡的成就之外，自身良好的口碑也能為其帶來名利雙收的好結果。

▌生肖蛇：農曆3、4、5、6、7、8、9月

屬蛇人在這幾個月出生算得上是貴人，他們智勇雙全，對財富的敏銳嗅覺再匹配超強的行動力，足以保證自己可以贏得美滿人生，另外，這個幾個月出生的屬蛇人心腸很好，到老可以有長久的福報。

▌生肖馬：農曆1、2、3、7、8月

屬馬人的好命月份雖然不多，但這幾個月出生的人皆是棟樑之才，人生容易有大成就，事業上一旦遇到伯樂便會展現出驚人的才華，更重要的是，他們大多是長壽延年之人。

▌生肖羊：農曆1、2、3、5、6、10月

屬羊人多是儒雅隨和、性情溫順之人，人緣自然不會差，人生也能頻繁借助外力為自己謀得美好的生活，他們出生在這幾個月皆是有福有祿之人，錢財不多卻一生都受人敬仰。

▌生肖猴：農曆1、3、5、6、7、8、10、12月

這幾個月出生的屬猴人少年運非常不錯，縱使家中經濟條件不甚優越，也能給他們最好的成長環境，長大成人後他們的性格外放活潑，在外又有貴人扶持，事業上混得風生水起，一生衣食不缺，晚年幸福悠閒。

▌生肖雞：農曆1、3、7、8、9、11月

屬雞人出生在這幾月，可謂一生福祿充足，雖然年輕時歷經坎坷，但一旦事業跟家庭穩定下來，就會向著富貴榮華的日子踏實前進，他們是白手起家的典型，更是大器晚成的代表人物。

▌生肖狗：農曆1、4、5、8、9、12月

屬猴人老實本分，原就屬於非常有後福的生肖，多是前半生辛苦後半生享福，然而，這幾個月出生的屬狗人在年輕時就容易少年得志，雖然自身有些怪脾氣，但本身才華也從不失色。

▌生肖豬：農曆1、4、7、9、10、11月

屬豬人本來就有福氣，可謂兼具好命與好運，特別是出生在這幾個月的生肖豬，一生都有享天然之福的好命，或許本身就出生在富貴人家，或許因為後期打拚自己成為富貴之人，總之一生都有好運相伴。

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