小琉球機車租車行的機車貼有守護陸蟹貼紙，提醒大家小心陸蟹，共同守護小琉球生態。（陸蟹守護志工提供／羅琦文屏東傳真）

陸蟹守護志工發送的守護陸蟹貼紙。（陸蟹守護志工提供／羅琦文屏東傳真）

小琉球7月抱卵陸蟹降海釋幼高峰期為17日至19日，陸蟹守護志工統計，目前累計陸蟹與寄居蟹路殺數量達1677筆，颱風後數字攀升，分析原因近日下雨後溼度較高，原本躲在洞穴中的陸蟹出現在馬路上機會增多，路殺事件頻率隨之上升，呼籲遊客及居民小心護蟹。

小琉球陸蟹繁殖高峰期為農曆6至8月，許多陸蟹媽媽在月圓夜晚往海岸奔走，完成釋幼來使命，但路上重重關卡，尤其經過環島公路，許多陸蟹媽媽在橫越馬路時慘遭「路殺（汽機車輾斃）」，本周末又來到月圓陸蟹媽媽降海的高峰期。

陸蟹守護志工謝小姐指出，統計小琉球陸蟹遭路殺的情況，6月6日至7月16共有1006筆，7月17日至8月15日共671筆，原本在7月18日前後，路殺數量有下降，但颱風過後，從7月27日起數字攀升，根據島上陸蟹守護志工的觀察，主要是因為近日下雨後溼度較高，原本躲在洞穴中的陸蟹們都出來「逛大街」，因此比之前更容易在馬路上看到陸蟹，路殺事件頻率跟著上升。

謝小姐表示，路殺熱點包括美人路、肚仔坪路、山豬溝、落日大道、厚石公路以及旭日亭，鵬管處也已開始進行一系列保育陸蟹的規畫，除了在陸蟹熱點立牌提醒減速，也跟島上機車店家合作，遊客租車可以看到機車上的護蟹貼紙提醒減速。另外，在遊客中心也有發放可愛的護蟹貼紙，民眾可以貼在自己的機車上幫忙宣導，共同守護小琉球的生態。

陸蟹守護志工們呼籲，環島時可以將車速降到時速30公里，車速慢可以發現陸蟹；車距保持10公尺，可以有緩衝時間避開陸蟹，減少併排，避免路殺也可以避免車禍；也請民宿跟車行幫忙口頭宣導行車安全，希望夜間行駛降速30，保護遊客居民安全也保護陸蟹安全；遇到陸蟹過馬路，無論是護蟹過馬路或導覽，都要以自身及他人安全為優先。

謝小姐說，陸蟹是小琉球重要的生態資源，只要關心這個議題，不管是幫忙宣導、護蟹過馬路，或是夜間騎車降速，都是能從生活中落實保育的行動，成為「小琉球陸蟹守護志工」。