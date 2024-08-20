位於高雄市的援中港溼地，每年6月至8月會進入「兇狠圓軸蟹」繁殖季，上千隻螃蟹媽媽橫越馬路，將小螃蟹帶入海中展開旅程，濕地認養單位社團法人台灣溼地保護聯盟派員巡守，並舉辦生態教育活動守護螃蟹路權。

高雄市工務局表示，高雄市的援中港溼地是地方級重要溼地，因濕地西區的水域與典寶溪相連，是一片半鹹水的河口紅樹林生態系，為各種陸蟹和招潮蟹提供合適的生活環境，其中以「兇狠圓軸蟹」為大宗，在每年6月至8月時都有上千隻「兇狠圓軸蟹」媽媽，奮力穿越危機重重的馬路到海邊，在浪潮中抖落數以千計的蚤狀小寶寶進入海中展開牠們的生命之旅。

援中港溼地西區北側堤防道路為陸蟹釋幼的主要路線，為保護陸蟹族群，高雄市公園處除生態熱點定期調查，也會在釋幼期間與執行團隊溼盟宣導保育理念並加強巡守、勸導及交通管制等，以掌握生態及人為影響概況，共同守護陸蟹媽媽的道路安全。

台灣濕地保護聯盟守護援中港溼地生態，派員巡守螃蟹媽媽過馬路，並舉辦生態教育活動守護螃蟹路權。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

認養單位社團法人台灣溼地保護聯盟表示，陸蟹媽媽抱卵抵達海邊之前，有可能遭遇路殺、人為的捕抓，釋幼之路危險重重，因此每年夏季會舉辦多場陸蟹夜間觀察活動，內容包括濕地紅樹林生態系講座、陸蟹巢洞導覽解說、戶外陸蟹釋幼生態觀察等，不僅能增進民眾對陸蟹生態的認識，也能共同守護陸蟹媽媽，讓小陸蟹們有平安長大的機會。

楠梓警方說，會配合主管相關單位研擬相關勤務，幫助援中港溼地的「凶狠圓軸蟹」過馬路的護蟹行動。