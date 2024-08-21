每年9至12月正是品嚐肥美秋蟹的黃金時刻，這時期的螃蟹肉質最為鮮美，許多民眾會趁這時期大快朵頤，然而螃蟹營養價值雖高，但過度食用也不好，因此如何健康的享用秋蟹更是一門學問。

台北榮總新竹分院營養科徐靖瑜營養師表示，螃蟹富含蛋白質、鈣、磷、鋅等微量元素，且脂肪含量低，是優良的蛋白質來源，而蟹黃、蟹膏的普林、膽固醇含量高，因此只吃蟹肉的話並不會造成膽固醇升高，但有慢性病的民眾仍須特別注意攝取量，避免食用過多。

以一隻重200克的螃蟹為例，去殼後，真正可以吃的部分僅約68克，熱量約82大卡，徐靖瑜建議民眾每餐最好不要吃超過1隻，如果想多吃，可以減少當餐中豆魚蛋肉類的攝取，並搭配全穀類主食及大量蔬菜，這樣可以在享受美味的同時維護健康。

除了食用量要注意以外，烹調方式也是關鍵，徐靖瑜表示，烹調螃蟹的方式琳瑯滿目，包括清蒸、油炸及醃製等等，建議民眾避免煎、高溫油炸，最好用清蒸、水煮的方式烹調，這不僅能最大限度地保留蟹肉的鮮甜，也能減少攝取多餘的脂肪，另外，醃製生蟹由酒、醋、蒜頭、辣椒等醃製而成，但無法完全消滅細菌及寄生蟲，因此只有徹底煮熟才可避免染上病原體引起的疾病。

徐靖瑜提醒，螃蟹含有豐富的蛋白質，而單寧酸會與蟹肉中的蛋白質凝結成塊，不利於消化吸收，有些民眾吃了沒事，但有些腸胃比較敏感的民眾吃了會感到腸胃不舒服、腹痛，嚴重甚至會出現嘔吐、腹瀉的症狀，因此食用螃蟹時要避免茶水、柿子、葡萄、山楂、番石榴等含有單寧酸的食物。