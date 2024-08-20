很多健身的歐美人士，餐盤裡都會有酪梨。營養師高敏敏表示，酪梨在植物學來說是果實，但分析營養成分是屬於油脂，且是可以幫助減重的好油，適量食用還有助於減少體內的壞膽固醇，增強脂溶性維生素吸收，幫助對抗自由基、養顏美容，更因富含膳食纖維，是改善便秘的天然食材。酪梨沒吃完時可以塗點檸檬汁用盒子裝起來，防止營養素流失。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，酪梨品種有很多，大致可以分成「綠皮種」和「紅皮種」，綠皮種成熟時，果皮不會變色，還是綠綠的，只要摸起來軟，就可以吃了；紅皮種的成熟後，外皮會由綠慢慢轉為深褐，表皮從光滑油亮變微皺黯沉，這種時候就可以切開享用了。

高敏敏表示，酪梨的營養豐富，富含可以抑止膽固醇吸收的β-谷固醇，可以減少體內的壞膽固醇（低密度膽固醇LDL）；含有礦物質硒，可幫助脂肪燃燒，有助減重；提供了必需脂肪酸、不飽和脂肪酸，可以幫助脂溶性維生素的吸收、調節維生素功能。

高敏敏並指，酪梨富含維生素Ｃ，食用有助可對抗壓力、增加保護力，幫助養顏美容；含有豐富的維生素E，有強大的氧化能力，可幫助對抗自由基、滋潤皮膚；尤其酪梨也有豐富的膳食纖維，更是改善便秘的天然食材。

高敏敏建議，可以將食用的酪梨量，計算在每日油脂的攝取量，當成油脂的食材，去替換飲食，可以打成酪梨牛奶，補充好油及鈣質，也可以做成酪梨沙拉、酪梨三明治，或與低脂雞胸肉一起攝取，更能補充優質蛋白質。

高敏敏提醒，酪梨沒吃完的部分，可以塗點檸檬汁用盒子裝起來，能抽真空更好，防止變色、營養素也比較不會流失。