嘉義農業試驗分所今日辦雲嘉南區酪梨評鑑競賽，審視果肉。（廖素慧攝）

嘉義農業試驗分所今日辦雲嘉南區酪梨評鑑競賽。（廖素慧攝）

嘉義農業試驗分所今日辦雲嘉南區酪梨評鑑競賽，7位學者專家及通路商當評審。（廖素慧攝）

雲嘉南是出產酪梨的重鎮，栽培面積約1200公頃，占全台58％，品種多、7月至9月是主要產期，為提升質量、促進酪梨產業經濟規模，嘉義農業試驗分所今（20）日舉辦雲嘉南區酪梨評鑑競賽，24日公布結果；果農教挑選外觀完整、當季品種、蒂頭處圓潤飽滿。

此次競賽有35組報名，種植面積需達0.2公頃（至少種植50株）以上，不限品種，由5名學者 專家、1名台北農產公司代表及1名通路商共7名評審，從外觀、質地、風味、口感、乾物重等項目評分，有35組報名，初選15名送農藥檢驗，再評選冠軍、2名亞軍、3名季軍及6名優等獎，8月24日在嘉義縣竹崎公園頒獎。

嘉義農試分所長方怡丹表示，透過評鑑競賽希望促進酪梨發展經濟規模，促進產銷穩定、系統化，這次競賽由產銷班推薦優質果農參賽，台南產銷最多、嘉義第二，但可惜的是因凱米颱風造成台南酪梨災損嚴重，此次較少果農來參賽，酪梨產期是由南往北，7至9月是雲嘉南主要產期，此次雲林、嘉義的參賽者較多。

消費者要如何挑選酪梨呢？中華幸福果（酪梨）協會理事長沈世政說，國內已發展出30多種品種，選當季的最新鮮，目前是紅心圓、綠金、嘉選3號，有產銷履歷、外觀完整、果斑明顯、大小適中、蒂頭處「聳肩」即圓潤略有一圈凹溝。

沈世政說，凱米颱風造成酪梨大量落果，價格不穩定，現在逐漸回升，產地價每台斤約25元，零售價落在約60元。