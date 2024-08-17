七寶宴利用七股海產的新鮮食材，物美價廉，120桌開放訂桌後，隨即秒殺。（七股區公所提供資料照片／寶智華台南傳真）

2024七股海鮮節壓軸大戲「七寶宴」定8月24日中午12時在七股鹽山舉辦，10道菜色於16日出爐，七股區公所表示120桌已預訂一空，搶訂不到的民眾請明年再把握時機。

七股區長李佳隆表示，七股海鮮節自7月6日開跑，共舉辦4場挖文蛤體驗活動，最後定8月24日在七股鹽山舉辦「七寶宴」，作為整個海鮮節的結尾壓軸盛典。

李佳隆指出，2024年七寶宴菜單由評審挑選並針對細節調整後，16日確定10道菜色，分別是「五福喜臨門」、「七寶海鮮羮」、「清蒸石斑」、「橙汁鮮蚵米糕」、「白灼蝦」、「魚肚四神湯」、「陶板文蛤」、「烏魚子手卷」、「泰式魚皮鑲白蝦」、「上湯干貝魚丸湯」，甜點為鹽山冰棒，飲料為綠野清茶。

李佳隆指出，七寶宴主要在推廣七股豐富的農漁特產，七寶分別為虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣，食材均挑選現撈海產，以最單純的料理方式，呈現七股海鮮的鮮甜。